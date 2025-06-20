Минус 1090 солдат: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Ситуация на фронте

По последним данным на фронте в течение суток произошло 133 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении.

В частности, за сутки противник нанес один ракетный и 33 авиаударов, применив пять ракет и 32 управляемые авиационные бомбы. Также оккупанты использовали 899 дронов-камикадзе и совершили 3504 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ранее мы сообщали, что украинский воин под псевдонимом "Пейн" с помощью FPV-дрона взял в плен очередного российского оккупанта.

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