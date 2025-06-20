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Минус 1090 солдат: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Иллюстративное фото: ВСУ наносят удары по оккупантам (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

С 19 на 20 июня армия РФ потеряла в боях против Украины еще 1090 военных. Также Силы обороны Украины уничтожили 46 артиллерийских систем и 81 единицу автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 009 330 (+1090) чел;
  • танков - 10 954 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 860 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 29 374 (+46) ед;
  • РСЗО - 1421 ед. (+1);
  • средства ПВО - 1188 ед.(+1);
  • самолетов - 416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 229 (+70) ед;
  • крылатых ракет - 3369 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 52 501 (+81) ед;
  • специальной техники - 3920 (+2) ед.

 

Ситуация на фронте

По последним данным на фронте в течение суток произошло 133 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении.

В частности, за сутки противник нанес один ракетный и 33 авиаударов, применив пять ракет и 32 управляемые авиационные бомбы. Также оккупанты использовали 899 дронов-камикадзе и совершили 3504 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ранее мы сообщали, что украинский воин под псевдонимом "Пейн" с помощью FPV-дрона взял в плен очередного российского оккупанта.

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