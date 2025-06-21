Мінус 1060 солдатів і артсистеми: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ раніше повідомив, що на фронті 20 червня відбулося 157 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Там противник 47 разів атакував позиції Сил оборони.

Водночас командувач Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг висловив думку, що Росія не здатна здійснити прорив на сході України. Він зазначив, що росіяни компенсують незначний прогрес авіаударами по цивільній інфраструктурі України.

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