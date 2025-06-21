Минус 1060 солдат и артсистемы: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Ситуация на фронте

Напомним, Генштаб ВСУ ранее сообщил, что на фронте 20 июня произошло 157 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском направлении. Там противник 47 раз атаковал позиции Сил обороны.

В то же время, командующий Центром разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг выразил мнение, что Россия не способна осуществить прорыв на востоке Украины. Он отметил, что россияне компенсируют незначительный прогресс авиаударами по гражданской инфраструктуре Украины.

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