Мінус 1040 солдатів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, увечері, 17 червня, Генштаб ЗСУ перерахував найгарячіші напрямки на фронті. Найбільше бойових зіткнень зафіксовано на Покровському, Новопавлівському і Торецькому напрямках.

Інститут вивчення війни (ISW) також представив нові карти, на яких зафіксовано, що окупаційні війська просунулися на Покровському і Торецькому напрямках.

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