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Минус 1040 солдат: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Иллюстративное фото: ВСУ наносит удар по оккупантам (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За последние сутки с 17 на 18 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1040 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 007 160 (+1040) чел;
  • танков - 10 947 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 845 (+31) ед;
  • артиллерийских систем - 29 265 (+37) ед;
  • РСЗО - 1420 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1187 (+0) ед;
  • самолетов - 416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 165 (+184) ед;
  • крылатых ракет - 3369 (+23) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн -  52 312 (+137) ед;
  • специальной техники - 3916 (+0) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, вечером, 17 июня, Генштаб ВСУ перечислил самые горячие направления на фронте. Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях.

Институт изучения войны (ISW) также представил новые карты, на которых зафиксировано, что оккупационные войска продвинулись на Покровском и Торецком направлениях.

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