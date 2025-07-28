UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Мінус 1000 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога

Фото: ЗСУ знищили 1000 окупантів (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Марія Рагуткіна

За минулу добу, з 27 на 28 липня, армія РФ втратила на фронті ще 1000 російських солдатів, артсистеми та одну одиницю РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 050 250 (+1000) осіб поранені/ліквідовані;
  • танків - 11 061 (+4) од;
  • бойових броньованих машин - 23 064 (+1) од;
  • артилерійських систем - 30 826 (+4) од;
  • РСЗВ - 1450 (+1) од;
  • засоби ППО - 1201 (+0) од;
  • літаків - 421 од;
  • гелікоптерів - 340 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48 393 (+235) од;
  • крилатих ракет - 3546 (+0) од;
  • кораблів/катерів - 28 од;
  • підводних човнів - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 56 596 (+103) од;
  • спеціальної техніки - 3935 (+0) од.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби 27 липня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень і понад 5 тисяч атак ворога. Окупанти завдали 58 авіаударів.

За даними ISW, загарбники збільшили інтенсивність застосування бронетехніки в тактичних атаках на фронті. Це може свідчити про те, що окупанти намагаються перевірити слабкі місця в безпілотній обороні України в різних районах фронту.

Також аналітики повідомили, що російські загарбники просунулися в районі Сіверська, Торецька та Новопавлівки, а також на заході Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронтГенштаб ВСУ