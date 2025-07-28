Мінус 1000 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби 27 липня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень і понад 5 тисяч атак ворога. Окупанти завдали 58 авіаударів.

За даними ISW, загарбники збільшили інтенсивність застосування бронетехніки в тактичних атаках на фронті. Це може свідчити про те, що окупанти намагаються перевірити слабкі місця в безпілотній обороні України в різних районах фронту.

Також аналітики повідомили, що російські загарбники просунулися в районі Сіверська, Торецька та Новопавлівки, а також на заході Запорізької області.

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