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Минус 1000 оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага

Фото: ВСУ уничтожили 1000 оккупантов (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Мария Рагуткина

За минувшие сутки, с 27 на 28 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1000 российских солдат, артсистемы и одну единицу РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 050 250 (+1000) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 061 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 064 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 30 826 (+4) ед;
  • РСЗО - 1450 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1201 (+0) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 393 (+235) ед;
  • крылатых ракет - 3546 (+0) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 596 (+103) ед;
  • специальной техники - 3935 (+0) ед.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток 27 июля на фронте произошло 118 боевых столкновений и более 5 тысяч атак врага. Оккупанты нанесли 58 авиаударов.

По данным ISW, захватчики увеличили интенсивность применения бронетехники в тактических атаках на фронте. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты пытаются проверить слабые места в беспилотной обороне Украины в различных районах фронта.

Также аналитики сообщили, что российские захватчики продвинулись в районе Северска, Торецка и Новопавловки, а также на западе Запорожской области.

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