За минулу добу ЗСУ відбили 15 атак в трьох областях, - Генштаб

За минулу добу, 20 грудня, Збройні сили України відбили 15 атак росіян в трьох областях - Харківській, Луганській та Донецькій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.
Росіяни завдали 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснили 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ.
На всій території України залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів.
Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Василівки. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється.
З 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.
Нагадаємо, що темпи наступу росіян під Бахмутом не зростають, порівняно з попередніми тижнями, проте окупанти все ще продовжують активний наступ на околиці міста. Водночас, українські військові не припиняють спроб прорвати оборону противника в районі Кремінної.
Раніше повідомлялось, що росіяни втратили декілька позицій під Бахмутом. Складнощі вони мають і на лінії Сватове-Кремінна.
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