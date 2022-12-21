За минувшие сутки ВСУ отразили 15 атак в трех областях, - Генштаб

За минувшие сутки, 20 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15 атак россиян в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ .
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской и Верхнекаменской, Веселое, Яковловка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.
Россияне нанесли 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.
По всей территории Украины остается опасность авиационных и ракетных ударов.
Подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Херсонской области, в районе Васильевки. Уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется.
С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевки и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
Напомним, что темпы наступления россиян под Бахмутом не растут по сравнению с предыдущими неделями, однако оккупанты все еще продолжают активное наступление на окраине города. В то же время, украинские военные не прекращают попыток прорвать оборону противника в районе Кременной.
Ранее сообщалось, что россияне потеряли несколько позиций под Бахмутом . Сложности у них и на линии Сватово-Кременная.
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