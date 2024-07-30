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За минулу добу на сході та півдні ППО знищила сім розвідувальних БпЛА

Вівторок 30 липня 2024 11:55
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За минулу добу на сході та півдні ППО знищила сім розвідувальних БпЛА Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 29 липня, протиповітряна оборона знищила сім розвідувальних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Серед знищених БпЛА, станом на 08:00 30 липня:

  • 3 безпілотники ZALA;
  • 1 БпЛА "Орлан-10";
  • 1 БпЛА Supercam.

Протягом наступної години ППО також знищила ще один БпЛА ZALA й "Орлан-10".

Розвідувальні БпЛА

Росія використовує розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) у війні проти України для розвідки й спостереження. БПЛА, такі як ZALA, "Орлан-10" і Supercam, використовуються для збору розвідувальних даних на полі бою. Вони дозволяють ворогу отримувати інформацію про розташування українських військових сил, їхні переміщення та об'єкти інфраструктури.

Зокрема розвідувальні безпілотники можуть використовуватися для коригування вогню артилерії та інших видів вогневої підтримки.

Варто додати, що ворог регулярно вдається до обстрілів проти України. Як приклад, у ніч на 29 липня росіяни атакували керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої частини Донецької області та 10-ма ударними БпЛА типу Shahed.

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