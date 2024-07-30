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За прошедшие сутки на востоке и юге ПВО уничтожила семь разведывательных БпЛА

Вторник 30 июля 2024 11:55
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За прошедшие сутки на востоке и юге ПВО уничтожила семь разведывательных БпЛА Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 29 июля, противовоздушная оборона уничтожила семь разведывательных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Среди уничтоженных БпЛА, по состоянию на 08:00 30 июля:

  • 3 беспилотника ZALA;
  • 1 БпЛА «Орлан-10»;
  • 1 БпЛА Supercam.

В течение следующего часа ПВО также уничтожила еще один БпЛА ZALA и "Орлан-10".

Разведывательные БпЛА

Россия использует разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в войне против Украины для разведки и наблюдения. БпЛА, такие, как ZALA, "Орлан-10" и Supercam, используются для сбора разведывательных данных на поле боя. Они позволяют врагу получать информацию о расположении украинских военных сил, их перемещениях и объектах инфраструктуры.

В частности разведывательные беспилотники могут использоваться для корректировки огня артиллерии и других видов огневой поддержки.

Стоит добавить, что враг регулярно прибегает к обстрелам против Украины. В качестве примера, в ночь на 29 июля россияне атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной части Донецкой области и 10-ю ударными БпЛА типа Shahed.

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