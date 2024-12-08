За минулу добу росіяни втратили на фронті 1460 солдатів і систему ППО, - ЗСУ

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ мали успіх біля Великої Новосілки та в Курській області. Однак росіяни тиснуть біля Куп'янська, Покровська і Торецька.

Аналітики ISW вважають, що російські загарбники не відмовляться від захоплення Покровська навіть ціною серйозних втрат.

Тим часом Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, ракети для реактивних систем HIMARS.

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