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За минулу добу росіяни втратили на фронті 1460 солдатів і систему ППО, - ЗСУ

Фото: армія загарбників несе колосальні втрати на війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 8 на 9 грудня, російська армія втратила на фронті 1460 солдатів, 36 бойових броньованих машин і 3 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 753 370 (+1460) осіб ліквідовано;
  • танків - 9519 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 571 (+36) од.;
  • артилерійських систем - 21 058 (+3) од.;
  • РСЗВ - 1253 од.;
  • засоби ППО - 1023 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 071 (+29) од.;
  • крилатих ракет - 2857 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 30 965 (+17) од.;
  • спеціальної техніки - 3635 (+2) од.

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ мали успіх біля Великої Новосілки та в Курській області. Однак росіяни тиснуть біля Куп'янська, Покровська і Торецька.

Аналітики ISW вважають, що російські загарбники не відмовляться від захоплення Покровська навіть ціною серйозних втрат.

Тим часом Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, ракети для реактивних систем HIMARS.

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