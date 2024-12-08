За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1460 солдат и систему ПВО, - ВСУ

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ имели успех около Великой Новоселки и в Курской области. Однако россияне давят возле Купянска, Покровска и Торецка.

Аналитики ISW считают, что российские захватчики не откажутся от захвата Покровска даже ценой серьезных потерь.

Тем временем Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для реактивных систем HIMARS.

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