За минулу добу росіяни втратили 1190 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - ЗСУ

За останню добу з 9 на 10 березня, армія російських загарбників втратила на війні з Україною 1190 солдатів, 40 бойових броньованих машин і 241 безпілотний літальний апарат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили мали успіх біля Торецька і Покровська, але росіяни тиснуть у Курській та Сумській областях.
Крім того, армія РФ за підтримки військових Північної Кореї відтісняє українські сили в районі міста Суджа Курської області.
Вночі російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Запорізькій області. Руйнувань зазнала житлова інфраструктура, є постраждалі.
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