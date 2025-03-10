За минулу добу росіяни втратили 1190 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - ЗСУ

Ситуація на фронті й обстріл РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили мали успіх біля Торецька і Покровська, але росіяни тиснуть у Курській та Сумській областях.

Крім того, армія РФ за підтримки військових Північної Кореї відтісняє українські сили в районі міста Суджа Курської області.

Вночі російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Запорізькій області. Руйнувань зазнала житлова інфраструктура, є постраждалі.

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