За минувшие сутки россияне потеряли 1190 солдат и более 260 единиц техники, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы имели успех возле Торецка и Покровска, но россияне давят в Курской и Сумской областях.

Кроме того, армия РФ при поддержке военных Северной Кореи оттесняет украинские силы в районе города Суджа Курской области.

Ночью российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Запорожской области. Разрушениям подверглась жилая инфраструктура, есть пострадавшие.

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