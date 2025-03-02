За минувшие сутки россияне потеряли 1110 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб
За последние сутки с 1 на 2 марта, российские войска потеряли на войне против Украины 1110 солдат, 8 танков и 2 системы реактивного залпового огня. Общее число потерянной врагом техники составляет 211 единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 876 720 (+1110) человек ликвидировано;
- танков - 10 241 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 21 274 (+25) ед;
- артиллерийских систем - 23 959 (+51) ед;
- РСЗО - 1306 (+2) ед;
- средства ПВО - 1091 (+3) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 594 (+192) ед;
- крылатых ракет - 3085 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 39 218 (+117) ед;
- специальной техники - 3768 (+5) ед.
Ситуация на фронте и российские воздушные атаки
По данным Института изучения войны (ISW), военные Вооруженных сил Украины имели успех вблизи Торецка. Однако россияне продвинулись возле Великой Новоселки.
Вечером 1 марта российский "Шахед" атаковал дом в Запорожье, на месте прилета возник пожар. Пострадал человек.
Кроме того российские террористы ударили баллистической ракетой по Одессе. В результате атаки повреждения получили гражданское судно и припортовая инфраструктура, есть пострадавшие среди гражданских.
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