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За минувшие сутки россияне потеряли 1110 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб

Воскресенье 02 марта 2025 07:08
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За минувшие сутки россияне потеряли 1110 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб Фото: за сутки армия РФ потеряла на войне 211 единиц техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 1 на 2 марта, российские войска потеряли на войне против Украины 1110 солдат, 8 танков и 2 системы реактивного залпового огня. Общее число потерянной врагом техники составляет 211 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 876 720 (+1110) человек ликвидировано;
  • танков - 10 241 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 274 (+25) ед;
  • артиллерийских систем - 23 959 (+51) ед;
  • РСЗО - 1306 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1091 (+3) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 594 (+192) ед;
  • крылатых ракет - 3085 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39 218 (+117) ед;
  • специальной техники - 3768 (+5) ед.

За минувшие сутки россияне потеряли 1110 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб

Ситуация на фронте и российские воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), военные Вооруженных сил Украины имели успех вблизи Торецка. Однако россияне продвинулись возле Великой Новоселки.

Вечером 1 марта российский "Шахед" атаковал дом в Запорожье, на месте прилета возник пожар. Пострадал человек.

Кроме того российские террористы ударили баллистической ракетой по Одессе. В результате атаки повреждения получили гражданское судно и припортовая инфраструктура, есть пострадавшие среди гражданских.

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