За минувшие сутки россияне потеряли 1110 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб

За последние сутки с 1 на 2 марта, российские войска потеряли на войне против Украины 1110 солдат, 8 танков и 2 системы реактивного залпового огня. Общее число потерянной врагом техники составляет 211 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и российские воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), военные Вооруженных сил Украины имели успех вблизи Торецка. Однако россияне продвинулись возле Великой Новоселки.

Вечером 1 марта российский "Шахед" атаковал дом в Запорожье, на месте прилета возник пожар. Пострадал человек.

Кроме того российские террористы ударили баллистической ракетой по Одессе. В результате атаки повреждения получили гражданское судно и припортовая инфраструктура, есть пострадавшие среди гражданских.

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