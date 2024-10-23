За минувшие сутки РФ потеряла около 1500 солдат и более 50 артсистем, - Генштаб
Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
За последние сутки с 22 на 23 октября россияне потеряли на фронте 1460 солдат. В целом, с начала полномасштабной войны, потери РФ превысили 683 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 683 040 (+1460) человек;
- танков - 9088 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин - 18 229 (+30) ед.;
- артиллерийских систем - 19 674 (+51) ед;
- РСЗО - 1234 ед.;
- средства ПВО - 981 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 489 (+85) ед.;
- крылатых ракет - 2625 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27217 (+106) ед;
- специальной техники - 3509 (+10) ед.
Напомним, вчера по состоянию на 22:00 Генштаб ВСУ зафиксировал на фронте 122 боя. В отчете было сказано, что российские захватчики сосредотачивают основные наступательные действия на двух направлениях - Покровском и Кураховском.
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