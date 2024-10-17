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За минулу добу понад 160 боїв. Генштаб розповів про оновлену ситуацію на фронті

Четвер 17 жовтня 2024 08:24
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За минулу добу понад 160 боїв. Генштаб розповів про оновлену ситуацію на фронті Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення на різних напрямках фронту. На Курахівському напрямку відбулися 52 зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Противник завдав два ракетних удари та здійснив 64 авіаудари, скинувши 98 керованих авіабомб (КАБ), а також провів 4786 обстрілів, зокрема 137 з реактивних систем залпового вогню.

Найбільш інтенсивні бої тривали на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

Сили оборони України успішно відбили численні штурми ворога. Зокрема, на Куп'янському напрямку відбулося 18 атак, на Курахівському - 52, а на Покровському - 15 атак.

Українська авіація та ракетні війська завдали 14 ударів по районах зосередження живої сили і техніки противника, а також по наземній станції управління безпілотниками окупантів.

Оперативна ситуація на Придніпровському напрямку залишається стабільною, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Операція в Курській області триває, зафіксовано 21 авіаудар агресора по регіону, зокрема було скинуто 32 керовані авіабомби.

Втрати росіян

Протягом останньої доби, з 16 на 17 жовтня, російські війська втратили понад 1400 солдатів і 17 танків. Загальні втрати бойових броньованих машин з початку повномасштабного вторгнення перевищили 18 тисяч одиниць.

Цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну "Шахедами". У багатьох областях країни оголошували тривогу і працювали сили ППО.

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