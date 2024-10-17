За минулу добу понад 160 боїв. Генштаб розповів про оновлену ситуацію на фронті

Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення на різних напрямках фронту. На Курахівському напрямку відбулися 52 зіткнення.

Операція в Курській області триває, зафіксовано 21 авіаудар агресора по регіону, зокрема було скинуто 32 керовані авіабомби.

Оперативна ситуація на Придніпровському напрямку залишається стабільною, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українська авіація та ракетні війська завдали 14 ударів по районах зосередження живої сили і техніки противника, а також по наземній станції управління безпілотниками окупантів.

Сили оборони України успішно відбили численні штурми ворога. Зокрема, на Куп'янському напрямку відбулося 18 атак, на Курахівському - 52, а на Покровському - 15 атак.

Найбільш інтенсивні бої тривали на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

Противник завдав два ракетних удари та здійснив 64 авіаудари, скинувши 98 керованих авіабомб (КАБ), а також провів 4786 обстрілів, зокрема 137 з реактивних систем залпового вогню.

Втрати росіян

Протягом останньої доби, з 16 на 17 жовтня, російські війська втратили понад 1400 солдатів і 17 танків. Загальні втрати бойових броньованих машин з початку повномасштабного вторгнення перевищили 18 тисяч одиниць.

Цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну "Шахедами". У багатьох областях країни оголошували тривогу і працювали сили ППО.

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