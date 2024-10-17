За минувшие сутки более 160 боев. Генштаб рассказал об обновленной ситуации на фронте
За прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения на разных направлениях фронта. На Кураховском направлении произошли 52 столкновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Противник нанес два ракетных удара и совершил 64 авиаудара, сбросив 98 управляемых авиабомб (КАБ), а также провел 4786 обстрелов, в том числе 137 из реактивных систем залпового огня.
Наиболее интенсивные бои продолжались на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском, Времовском и Ореховском направлениях.
Силы обороны Украины успешно отбили многочисленные штурмы врага. В частности, на Купянском направлении произошло 18 атак, на Кураховском - 52, а на Покровском - 15 атак.
Украинская авиация и ракетные войска нанесли 14 ударов по районам сосредоточения живой силы и техники противника, а также по наземной станции управления беспилотниками оккупантов.
Оперативная ситуация на Приднепровском направлении остается стабильной, а на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Операция в Курской области продолжается, зафиксирован 21 авиаудар агрессора по региону, в том числе было сброшено 32 управляемые авиабомбы.
Потери россиян
За последние сутки, с 16 на 17 октября, российские войска потеряли более 1400 солдат и 17 танков. Общие потери боевых бронированных машин с начала полномасштабного вторжения превысили 18 000 единиц.
Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Во многих областях страны объявляли тревогу и работали силы ПВО.
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