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За минувшие сутки более 160 боев. Генштаб рассказал об обновленной ситуации на фронте

Четверг 17 октября 2024 08:24
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За минувшие сутки более 160 боев. Генштаб рассказал об обновленной ситуации на фронте Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения на разных направлениях фронта. На Кураховском направлении произошли 52 столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес два ракетных удара и совершил 64 авиаудара, сбросив 98 управляемых авиабомб (КАБ), а также провел 4786 обстрелов, в том числе 137 из реактивных систем залпового огня.

Наиболее интенсивные бои продолжались на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском, Времовском и Ореховском направлениях.

Силы обороны Украины успешно отбили многочисленные штурмы врага. В частности, на Купянском направлении произошло 18 атак, на Кураховском - 52, а на Покровском - 15 атак.

Украинская авиация и ракетные войска нанесли 14 ударов по районам сосредоточения живой силы и техники противника, а также по наземной станции управления беспилотниками оккупантов.

Оперативная ситуация на Приднепровском направлении остается стабильной, а на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Операция в Курской области продолжается, зафиксирован 21 авиаудар агрессора по региону, в том числе было сброшено 32 управляемые авиабомбы.

Потери россиян

За последние сутки, с 16 на 17 октября, российские войска потеряли более 1400 солдат и 17 танков. Общие потери боевых бронированных машин с начала полномасштабного вторжения превысили 18 000 единиц.

Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Во многих областях страны объявляли тревогу и работали силы ПВО.

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