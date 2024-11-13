За минулу добу більше 160 боїв. Генштаб описав ситуація на фронті

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, чотири артилерійські засоби та два інших важливих об’єкти російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбито 17 ворожих атак неподалік Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку терористи шість разів атакували поблизу Новомихайлівки, Греківки та Торського.

На Сіверському напрямку відбито атаку в районі Верхньокам’янського.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку відбито 28 атак в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка.

На Курахівському напрямку росіяни 47 разів атакували, у тому ж числі в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

На Времівському напрямку ворог здійснив 15 штурмів наших позицій у районах Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку росіян атакували наші позиції п'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 714 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1770 російських терористів, а також знищили: