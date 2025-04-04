За минулу добу більше 150 зіткнень. Генштаб показав карту бойових дій

Протягом минулої доби, 3 квітня, на фронті відбулось 156 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління БпЛА, дві гармати та командно-спостережний пункт противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося чотири штурми, у бік Кам’янки та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося п’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та в бік Новомихайлівки, Торського, Зеленої Долини.

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Верхньокам’янського та в бік Івано-Дар’ївки і Виїмки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак у районах Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне й не тільки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів в напрямках Розливу та Костянтинополя.

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам’янське загарбники здійснили вісім атак на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просунутись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила більше 920 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали 1380 солдатів. Також Сили оборони знищили: