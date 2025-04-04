За минувшие сутки более 150 столкновений. Генштаб показал карту боевых действий

За прошедшие сутки, 3 апреля, на фронте состоялось 156 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, две пушки и командно-наблюдательный пункт противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло четыре штурма, в сторону Каменки и в районе Волчанска.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло пять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлениивраг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Катериновка и в сторону Новомихайловки, Торского, Зеленой Долины.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении враг атаковал в районах Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Крымского, Дачного, Дружбы, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверево, Удачное и не только.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять вражеских штурмов в направлениях Разлива и Константинополя.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское захватчики совершили восемь атак на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла более 920 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили 1380 солдат. Также Силы обороны уничтожили: