За минувшие сутки более 150 столкновений. Генштаб показал карту боевых действий
За прошедшие сутки, 3 апреля, на фронте состоялось 156 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, две пушки и командно-наблюдательный пункт противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении произошло четыре штурма, в сторону Каменки и в районе Волчанска.
На Купянском направлении за минувшие сутки произошло пять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и в направлении Новой Кругляковки.
На Лиманском направлениивраг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Катериновка и в сторону Новомихайловки, Торского, Зеленой Долины.
Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Северском направлении враг атаковал в районах Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в сторону Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Крымского, Дачного, Дружбы, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверево, Удачное и не только.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять вражеских штурмов в направлениях Разлива и Константинополя.
Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Ореховском направлении в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское захватчики совершили восемь атак на позиции наших защитников.
На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений.
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла более 920 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили 1380 солдат. Также Силы обороны уничтожили:
- 7 танков;
- 30 боевых бронированных машин;
- 38 артиллерийских систем.
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