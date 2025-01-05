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За минулу добу армія РФ втратила на фронті понад 1700 солдатів і 7 танків, - ЗСУ

Фото: росіяни втратили на фронті ще більше 1700 особового складу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 4 на 5 січня, російські військові втратили на фронті 1730 солдатів, 91 безпілотний літальний апарат і 26 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 796 490 (+1730) осіб ліквідовано;
  • танків - 9686 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 119 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 21 603 (+25) од.;
  • РСЗВ - 1257 од.;
  • засоби ППО - 1032 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 447 (+91) од.;
  • крилатих ракет - 3006 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 32 940 (+97) од.;
  • спеціальної техніки - 3677 (+2) од.

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Луганській області та успішно стримують ворога біля Курахового.

Впродовж минулої ночі російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Полтаві було чутно вибухи через роботу ППО по ворожих цілях.

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