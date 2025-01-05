За минулу добу армія РФ втратила на фронті понад 1700 солдатів і 7 танків, - ЗСУ

За останню добу з 4 на 5 січня, російські військові втратили на фронті 1730 солдатів, 91 безпілотний літальний апарат і 26 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Луганській області та успішно стримують ворога біля Курахового.
Впродовж минулої ночі російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Полтаві було чутно вибухи через роботу ППО по ворожих цілях.
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