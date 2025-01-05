За минулу добу армія РФ втратила на фронті понад 1700 солдатів і 7 танків, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Луганській області та успішно стримують ворога біля Курахового.

Впродовж минулої ночі російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Полтаві було чутно вибухи через роботу ППО по ворожих цілях.

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