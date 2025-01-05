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За минувшие сутки армия РФ потеряла на фронте более 1700 солдат и 7 танков, - ВСУ

Фото: россияне потеряли на фронте еще более 1700 личного состава (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 4 на 5 января, российские военные потеряли на фронте 1730 солдат, 91 беспилотный летательный аппарат и 26 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 796 490 (+1730) человек ликвидировано;
  • танков - 9686 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 119 (+26) ед;
  • артиллерийских систем - 21 603 (+25) ед;
  • РСЗО - 1257 ед;
  • средства ПВО - 1032 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 447 (+91) ед;
  • крылатых ракет - 3006 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 940 (+97) ед;
  • специальной техники - 3677 (+2) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в Луганской области и успешно сдерживают врага в районе Курахово.

В течение прошлой ночи российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Полтаве были слышны взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям.

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