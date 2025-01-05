За минувшие сутки армия РФ потеряла на фронте более 1700 солдат и 7 танков, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в Луганской области и успешно сдерживают врага в районе Курахово.

В течение прошлой ночи российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Полтаве были слышны взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям.

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