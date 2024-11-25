За минулу добу 217 боїв. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіян шість разів штурмували поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулось 14 атак неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував поблизу населених пунктів Новомлинськ, Колісниківка, Кругляківка, Сенькове та Лозова.

На Краматорському напрямку відбито чотири атаки у районах Часового Яру та Ступочок.

На Покровському напрямку зупинено 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького й не тільки. Ворог зосередив зусилля в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь. Від початку поточної доби, 25 листопада, противник 46 разів атакував.

На Торецькому напрямку ворог дев'ять разів атакував в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

На Курахівському напрямку відбито 67 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Сонцівки й не тільки.

На Времівському напрямку відбито 14 атак в районах Трудового, Новосілки та Макарівки.

На Курському напрямку відбито 25 атак.

Втрати Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 732 тисяч одиниць військових. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1610 терористів, а також знищили: