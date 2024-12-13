За минулу добу 210 боїв. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

"За минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці.

На Куп'янському напрямку відбито вісім атак неподалік Синьківки, Загризового, Дворічної та Лозової.

На Лиманському напрямку відбито 22 атаки. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку відбито сім атак в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напряму росіяни здійснили чотири атаки в районі Торецька.

На Покровському напрямку зупинено 47 штурмових і наступальних дій ворога в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке.

На Курахівському напрямку відбито 51 атаку. Ворог зосередив зусилля в районах населених пунктів Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 31 атаку у районах Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили дві атаки в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції п'ять разів.

У Курській області Сили оборони стримали 21 атаку ворога.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 760 тисяч одиниць живої сили. За минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1390 російських терористів, а також знищили: