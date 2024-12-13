За минувшие сутки 210 боев. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

"За минувшие сутки украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районе Волчанска, Глубокого и Старицы.

На Купянском направлении отбито восемь атак неподалеку Синьковки, Загрызово, Двуречной и Лозовой.

На Лиманском направлении отбито 22 атаки. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении отбито семь атак в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне совершили четыре атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении остановлено 47 штурмовых и наступательных действий врага в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое.

На Кураховском направлении отражена 51 атака. Враг сосредоточил усилия в районах населенных пунктов Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки.

На Времовском направлении россияне совершили 31 атаку в районах Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки.

На Ореховском направлении россияне совершили две атаки в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции пять раз.

В Курской области Силы обороны сдержали 21 атаку врага.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 760 тысяч единиц живой силы. За минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1390 российских террористов, а также уничтожили: