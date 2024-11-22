За минулу добу 190 зіткнень. Генштаб описав ситуацію на полі бою

"Один удар по важливій цілі противника завдали минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни десять разів атакували в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого.

На Куп'янському напрямку відбито 18 атак в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку зупинено 16 атак. Ворог зосередив зусилля в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

На Краматорському напрямку росіяни три рази намагались просунутись поблизу Часового Яру та Ступочок.

Зокрема ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку відбито 48 атак неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

На Курахівському напрямку окупанти 31 раз намагалися прорвати рубежі, зайняті Силами оборони України.

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 атак в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Втрати Росії

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 728 тисяч одиниць особового складу. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 російських терористів. Також було знищено: