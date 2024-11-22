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За минувшие сутки 190 столкновений. Генштаб описал ситуацию на поле боя

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 21 ноября, на фронте состоялось 190 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Один удар по важной цели противника нанесли за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне десять раз атаковали в районе Старицы, Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении отбито 18 атак в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении остановлено 16 атак. Враг сосредоточил усилия в районах Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества. 

На Краматорском направлении россияне три раза пытались продвинуться вблизи Часового Яра и Ступочек. 

В частности враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении отбито 48 атак неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Петровка, Чумацкое и Пустынка.

На Кураховском направлении оккупанты 31 раз пытались прорвать рубежи, занятые Силами обороны Украины.

На Времовском направлении враг совершил 14 атак в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки. 

На Ореховском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Потери России

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 728 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1050 российских террористов. Также было уничтожено:

  • танк;
  • 13 боевых бронированных машин;
  • 5 артиллерийских систем не только.

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