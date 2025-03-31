За минулу добу 171 зіткнення, найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 30 березня, на фронті відбулось 171 бойове зіткнення. Найбільшу кількість атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку Сили оборони зупинили чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських бійців поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.
Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення неподалік Ступочок та в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак в районах Кримського, Торецька та в бік Диліївки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 73 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка й не тільки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак на позиції українських бійців поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого.
Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки біля Привільного та в бік Вільного Поля.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Малі Щербаки та Степове.
На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямку Садового, успіху не мав.
На Курському напрямку українські бійці зупини 21 ворожу атаку.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 915 тисяч солдатів. Лише за минулу добу ворог втрати 1230 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили:
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