За минувшие сутки 171 столкновение, больше всего враг давил на Покровском направлении, - Генштаб

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, а также один пункт управления российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении Силы обороны остановили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязей и в сторону Богуславки, Нового и Новомихайловки.

На Северском направлении враг пять раз атаковал позиции украинских бойцов вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения неподалеку Ступочек и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Крымского, Торецка и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 73 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка и не только.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 11 атак на позиции украинских бойцов вблизи Константинополя и в сторону Разлива и Веселого.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки возле Привольного и в сторону Свободного Поля.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны неподалеку населенных пунктов Малые Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлении Садового, успеха не имел.

На Курском направлении украинские бойцы останови 21 вражескую атаку.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 915 тысяч солдат. Только за минувшие сутки враг потерял 1230 единиц живой силы. В частности Силы обороны уничтожили: