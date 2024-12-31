За минулу добу 168 боїв. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на лінії фронту відбулось 168 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, складу боєприпасів та по шести інших важливих об’єктах противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбито дві атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 16 атак поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази неподалік населених пунктів Копанки, Надія, Новоєгорівка, Макіївка, Іванівка та Терни.

На Сіверському напрямку росіяни один раз штурмували в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог 12 разів атакував у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку відбито 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь й не тільки.

На Курахівському напрямку росіяни 21 раз атакували у районах Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 17 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

В Курській області українські захисники відбили 17 атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 789 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1610 окупантів, а також знищили: