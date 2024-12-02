За минулу добу 165 боїв. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 1 грудня, на фронті відбулось 165 бойових зіткнень.Найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни десять разів штурмували у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані.

На Куп'янському напрямку відбулось дев'ять боєзіткнень неподалік Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку росіяни атакували вісім разів поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували неподалік Торецька та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку зупинено 33 штурмових і наступальних дії агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

На Курахівському напрямку відбито 48 атак поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 наступальні дії у районах Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції чотири рази.

В операційній зоні на Курській області Сили оборони відбили 16 атак ворога.

Втрати Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила близько 744 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1790 окупантів, а також знищили: