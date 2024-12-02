За прошедшие сутки 165 боев. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки, 1 декабря, на фронте состоялось 165 боевых столкновений, больше всего враг давил на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне десять раз штурмовали в районах населенных пунктов Старица, Тихое, Волчанск и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении состоялось девять боестолкновений неподалеку Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении россияне атаковали восемь раз вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали неподалеку Торецка и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении остановлено 33 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Даченского, Желтого и Чумацкого.

На Кураховском направлении отражено 48 атак вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Анновки.

На Времовском направлении противник совершил 24 наступательных действия в районах Константинопольского, Трудового, Большой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции четыре раза.

В операционной зоне на Курской области Силы обороны отбили 16 атак врага.

Потери России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла около 744 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1790 оккупантов, а также уничтожили: