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За минувшие сутки 155 столкновений: Генштаб показал карту боевых действий

Вторник 18 марта 2025 08:21
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За минувшие сутки 155 столкновений: Генштаб показал карту боевых действий Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 17 марта, на фронте было зафиксировано 155 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Торецком и Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно средство ПВО, три средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Каменка, Западное, Кругляковка и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед в районах Балки Журавки, Ямполовки, Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Зеленой Долины.

Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении отражены три вражеские атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Предтечино и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг 25 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки.

На Покровском направлении в течение минувших суток Силы обороны остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Новопавловка, Котлино, Удачное и не только.

Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков в районах Алексеевки, Привольного и Константинополя, а также в сторону Веселого и Разлива.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки в районах населенных пунктов Степное и Лобково.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно остановили одну вражескую атаку.

На Курском направлении украинские воины отбили 18 атак захватчиков.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 897 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки вражеская армия потеряла 1560 солдат. Также Силы обороны уничтожили:

  • 8 танков;
  • 20 боевых бронированных машин;
  • 42 артиллерийские системы и не только.

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