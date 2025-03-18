За минувшие сутки 155 столкновений: Генштаб показал карту боевых действий
За прошедшие сутки, 17 марта, на фронте было зафиксировано 155 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Торецком и Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно средство ПВО, три средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Волчанска.
На Купянском направлении вчера состоялось девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Каменка, Западное, Кругляковка и Богуславка.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед в районах Балки Журавки, Ямполовки, Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Зеленой Долины.
Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Северском направлении отражены три вражеские атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.
На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Предтечино и Курдюмовки.
На Торецком направлении враг 25 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки.
На Покровском направлении в течение минувших суток Силы обороны остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Новопавловка, Котлино, Удачное и не только.
Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков в районах Алексеевки, Привольного и Константинополя, а также в сторону Веселого и Разлива.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки в районах населенных пунктов Степное и Лобково.
На Приднепровском направлении Силы обороны успешно остановили одну вражескую атаку.
На Курском направлении украинские воины отбили 18 атак захватчиков.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 897 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки вражеская армия потеряла 1560 солдат. Также Силы обороны уничтожили:
- 8 танков;
- 20 боевых бронированных машин;
- 42 артиллерийские системы и не только.
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