ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Минулої доби росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область, - ОВА

Новость на русском →
П'ятниця 14 квітня 2023 07:53
Минулої доби росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область, - ОВА Фото: минулої доби росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область (GetyImages)
Автор: Антон Малиновський

За четвер, 13 квітня, росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Загарбники випустили 280 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Саме місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію закладу освіти в с. Зміївка та паркову зону в Херсоні", - зазначив він.

Через обстріли дві людини загинули, чотири - дістали поранення

Нагадаємо, 13 квітня російські війська обстріляли парк у Херсоні та вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка Бериславського району.

А раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти протягом 12 квітня 46 разів обстріляли територію Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область
NEWS
Данілов: українські військові мають не один варіант розвитку подій на фронті
Данілов: українські військові мають не один варіант розвитку подій на фронті
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні