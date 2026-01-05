ua en ru
У минулому році Польща стала ключовим постачальником коксу для України

Україна, Понеділок 05 січня 2026 12:59
У минулому році Польща стала ключовим постачальником коксу для України Фото: Польща стала ключовим постачальником коксу для України в 2025 році (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Металургійні підприємства України у січні-листопаді 2025 року збільшили імпорт коксу та напівкоксу на 3,2% у річному вимірі - до 642,8 тисяч тонн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розрахунки GMK Center, зроблені на основі даних Державної митної служби.

Майже весь імпорт коксу та напівкоксу за цей час забезпечила Польща: частка її продукції досягла 94%.

З Польщі за минулий рік Україна імпортувала 602,01 тис. тонн коксу. Крім того, за цей період Україна імпортувала 27,67 тис. тонн коксу з Індонезії та 13,06 тис. тонн - із Чехії.

У GMK Center зазначають: у 2013-2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%, а виробництво коксу - майже на 85%. Так сталося через те, що велика частина шахт і коксохімічних підприємств залишилася на неконтрольованих територіях - 64% від загальної кількості.

За оцінками аналітиків, для підтримки поточного рівня виробництва - до 6,5 млн тонн сталі конвертерним і мартенівським способом та 1,3 млн тонн товарного чавуну, - Україні необхідно близько 3,2 млн тонн коксу на рік.

Як відомо, у січні 2025 року компанія "Метінвест" Ріната Ахметова призупинила роботу Покровської вугільної групи - у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації.

Компанія сприяла евакуації працівників Покровської вугільної групи та їхніх сімей: їм надали можливість пройти оплачуване перенавчання та працевлаштуватися на активи Метінвесту в Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі.

