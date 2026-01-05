ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

В прошлом году Польша стала ключевым поставщиком кокса для Украины

Украина, Понедельник 05 января 2026 12:59
UA EN RU
В прошлом году Польша стала ключевым поставщиком кокса для Украины Фото: Польша стала ключевым поставщиком кокса для Украины в 2025 году (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре 2025 года увеличили импорт кокса и полукокса на 3,2% в годовом измерении - до 642,8 тысяч тонн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расчеты GMK Center, сделанные на основе данных Государственной таможенной службы.

Почти весь импорт кокса и полукокса за это время обеспечила Польша: доля ее продукции достигла 94%.

Из Польши за прошлый год Украина импортировала 602,01 тыс. тонн кокса. Кроме того, за этот период Украина импортировала 27,67 тыс. тонн кокса из Индонезии и 13,06 тыс. тонн - из Чехии.

В GMK Center отмечают: в 2013-2024 годах добыча коксующегося угля в Украине сократилась на 74%, а производство кокса - почти на 85%. Так произошло из-за того, что большая часть шахт и коксохимических предприятий осталась на неконтролируемых территориях - 64% от общего количества.

По оценкам аналитиков, для поддержания текущего уровня производства - до 6,5 млн тонн стали конвертерным и мартеновским способом и 1,3 млн тонн товарного чугуна, - Украине необходимо около 3,2 млн тонн кокса в год.

Как известно, в январе 2025 года компания "Метинвест" Рината Ахметова приостановила работу Покровской угольной группы - в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации с безопасностью.

Компания способствовала эвакуации работников Покровской угольной группы и их семей: им предоставили возможность пройти оплачиваемое переобучение и трудоустроиться на активы Метинвеста в Запорожье, Каменском и Кривом Роге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
Новости
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем