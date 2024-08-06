В прошлом году ГУР Украины готовило нападение на "вагнеровцев" в Мали, - The Times
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов с 2023 года планировал нападение на боевиков "Вагнера" в Мали, помогая повстанцам-туарегам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Издание отмечает, что военная хунта Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной за поддержку повстанцев в западноафриканском государстве, которые разгромили поддерживаемых Кремлем боевиков группировки наемников "Вагнера".
Издание сослалось на документы Агентства национальной безопасности США, согласно которым украинские разведчики планировали атаковать боевиков ЧВК "Вагнера" во время их зарубежных миссий.
Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что украинские разведчики предоставили повстанцам "разведданные - и не только разведданные - для проведения успешной военной операции".
Также сообщается, что в течение последнего года украинские спецназовцы также участвовали в операциях против боевиков "Вагнера" в Судане.
Юсов добавил, что "вы увидите больше такого в будущем".
Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение разорвать дипломатические отношения с Киевом было "недальновидным и поспешным". Там назвали этот шаг "достойным сожаления" и заявили, что Мали пошла на это "без проведения тщательного изучения фактов и обстоятельств ... и без предоставления каких-либо доказательств причастности Украины".
Разрыв дипотношений Украины с Мали
В конце июля повстанцы-туареги из движения CSP-PSD разместили материалы о разгромленной колонне наемников ЧВК "Вагнер" в Мали. По их данным, боевые действия произошли 25 и 26 июля недалеко от границы с Алжиром.
Потери "Вагнера" в Мали являются самыми тяжелыми за пределами Украины с 2018 года, когда во время столкновения с американскими войсками в Сирии было убито до 200 боевиков.
5 августа стало известно, что военная хунта Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной. Переходное правительство страны обвинило Киев в поддержке повстанцев-туарегов в разгроме колонны малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".
Подробнее об этом нападении и о том, кто такие туареги, читайте в материале РБК-Украина.
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