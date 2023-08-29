За минулий тиждень понад 5 тисяч посадовців подали декларації, - НАЗК

Понад 5,7 тисяч українських посадовців за минулий тиждень подали щорічні декларації, що вдвічі більше у порівнянні з попереднім тижнем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національного агентства з питань запобігання корупції.
У відомстві зазначають, що динаміка декларування зросла вдвічі. Всього станом на 28 серпня декларації за 2021 рік подали вже 399,2 тисячі посадовців.
Серед них:
В НАЗК стверджують, що за 2022 рік подали декларації понад 277 тисяч осіб. Зокрема, 31 народний депутат (+1 за тиждень), один заступник керівника Офісу Президента (+1), чотири члени Уряду (без змін), три голови ОДА/ОВА (без змін).
В Україні скасували обов’язок подавати декларації про доходи після початку повномасштабної війни. Проте українська влада у Меморандумі з МВФ зобов’язалася повернути е-декларування до 1 серпня 2023 року.
27 липня до Верховної Ради внесли законопроєкт про повернення декларацій про доходи чиновників та тих, хто претендує на посади. 299 народних депутатів підтримали законопроєкт у першому читанні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.