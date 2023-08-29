ua en ru
Вт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За минулий тиждень понад 5 тисяч посадовців подали декларації, - НАЗК

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 04:07
UA EN RU
За минулий тиждень понад 5 тисяч посадовців подали декларації, - НАЗК Фото: понад 5 тисяч українських посадовців за минулий тиждень подали декларації (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Понад 5,7 тисяч українських посадовців за минулий тиждень подали щорічні декларації, що вдвічі більше у порівнянні з попереднім тижнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національного агентства з питань запобігання корупції.

У відомстві зазначають, що динаміка декларування зросла вдвічі. Всього станом на 28 серпня декларації за 2021 рік подали вже 399,2 тисячі посадовців.

Серед них:

  • 48 народних депутатів (+ 3 за тиждень);
  • п’ять міністрів (без змін);
  • три заступники керівника Офісу Президента (без змін);
  • 35 428 посадовців категорій "А" та "Б" (держслужбовці, які обіймають керівні посади, + 213 за тиждень);
  • 2 570 суддів (+ 39 за тиждень);
  • 9 975 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 67 за тиждень);
  • 7 голів ОДА та ОВА (без змін).

В НАЗК стверджують, що за 2022 рік подали декларації понад 277 тисяч осіб. Зокрема, 31 народний депутат (+1 за тиждень), один заступник керівника Офісу Президента (+1), чотири члени Уряду (без змін), три голови ОДА/ОВА (без змін).

Відновлення декларування

В Україні скасували обов’язок подавати декларації про доходи після початку повномасштабної війни. Проте українська влада у Меморандумі з МВФ зобов’язалася повернути е-декларування до 1 серпня 2023 року.

27 липня до Верховної Ради внесли законопроєкт про повернення декларацій про доходи чиновників та тих, хто претендує на посади. 299 народних депутатів підтримали законопроєкт у першому читанні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАПК Декларації про доходи
NEWS
ЗСУ витіснили російські війська в районі Кліщіївки: карти боїв ISW
ЗСУ витіснили російські війська в районі Кліщіївки: карти боїв ISW
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші