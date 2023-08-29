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За прошедшую неделю более 5 тысяч должностных лиц подали декларации, - НАПК

Украина, Вторник 29 августа 2023 04:07
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За прошедшую неделю более 5 тысяч должностных лиц подали декларации, - НАПК Фото: более 5 тысяч украинских чиновников за прошлую неделю подали декларации (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Более 5,7 тысяч украинских чиновников за прошедшую неделю подали ежегодные декларации, что вдвое больше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национального агентства по предотвращению коррупции.

В ведомстве отмечают, что динамика декларирования выросла вдвое. Всего по состоянию на 28 августа декларации за 2021 год подали уже 399,2 тысяч должностных лиц.

Среди них:

  • 48 народных депутатов (+3 за неделю);
  • пять министров (без изменений);
  • три заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений);
  • 35 428 должностных лиц категорий "А" и "Б" (госслужащие, занимающие руководящие должности, + 213 за неделю);
  • 2570 судей (+ 39 за неделю);
  • 9975 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 67 за неделю);
  • 7 голов ОГА и ОВА (без изменений).

В НАПК утверждают, что за 2022 год подали декларации более 277 тысяч человек. В частности, 31 народный депутат (+1 за неделю), один заместитель руководителя Офиса Президента (+1), четыре члена Правительства (без изменений), три председателя ОГА/ОВА (без изменений).

Возвращение декларирования

В Украине упразднили обязанность подавать декларации о доходах после начала полномасштабной войны. Однако украинские власти в Меморандуме с МВФ обязались вернуть е-декларирование до 1 августа 2023 года.

27 июля в Верховную Раду внесли законопроект овозвращении деклараций о доходах чиновников и претендующих на должности. 299 народных депутатов поддержали законопроект в первом чтении.

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НАЗК Декларации о доходах
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