Минулий рік в Києві увійшов до десятки найтепліших за 140 років

За даними синоптиків, дев’ять місяців року мали позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а три місяці продемонстрували від'ємні відхилення від неї.

Особливо відзначився лютий, який мав найбільше позитивне відхилення від середньобагаторічних показників - 4,1 градусів. Серед трьох місяців з від’ємним відхиленням визначився вересень (-2,2 градусів).

Найхолодніше минулого року було 13 січня - 14,9 градусів тепла, найспекотніше - 29 червня, коли температура у затінку сягнула 34,4 градусів тепла.

Загалом у 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні - по чотири.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 560 мм, що відповідає 91 % кліматичної норми. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно - у листопаді випало дві місячні норми, а у травні та червні їх кількість не перевищила 57% від середніх багаторічних показників.