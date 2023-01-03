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Прошлый год в Киеве вошел в десятку самых теплых за 140 лет

Фото: в Киеве в 2022 году было теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, девять месяцев года имели положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а три месяца продемонстрировали отрицательные отклонения от нее.

Особенно отличился февраль, имевший наибольшее положительное отклонение от среднемноголетних показателей - 4,1 градусов. Среди трех месяцев с отрицательным отклонением определился сентябрь (-2,2 градуса).

Холоднее всего в прошлом году было 13 января - 14,9 градусов тепла, тепле всего - 29 июня, когда температура в тени достигла 34,4 градусов тепла.

Всего в 2022 году в Киеве было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне - по четыре.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 560 мм, что соответствует 91 % климатической нормы. Однако во времени осадки распределились очень неравномерно - в ноябре выпало две месячные нормы, а в мае и июне их количество не превысило 57% средних многолетних показателей.

Напомним, средняя температура воздуха осени 2022 года в Киеве составила 8,8 градуса тепла, что близко к климатической норме. По данным климатологов, осенние месяцы, кроме сентября, были теплее обычного октября, имевшего наибольшее положительное отклонение - 2,0 градусов.

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