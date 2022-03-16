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В Минцифры запустили сайт для сбора доказательств военных преступлений РФ

Фото: в Украине запустили сайт " Даказ "(Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство цифровой трансформации запустило сайт "Доказ". На портале будут собирать доказательства военных преступлений Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мінцифри.

"24 февраля Россия жестоко вторглась в Украину, нарушая все мировые нормы. За 20 дней войны мы понесли многочисленные потери как человеческих жизней, так и инфраструктуры. За все это враг должен быть наказанным и ответственным. Запускаем портал, где будем собирать все доказательства преступлений оккупанта на нашей земле. Все они будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге", - говорится в сообщении.

На сайт "Доказ" можно загрузить фото и видеоматериалы преступлений РФ, в частности:

  • боевых действий врага в вашем регионе;
  • насилие;
  • повреждения объектов инфраструктуры;
  • диверсий и тому подобное.

Напомним, в Минцифры создали чатбот в Telegram "єВорог". Он поможет украинским военным узнавать о позициях вражеских войск.

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