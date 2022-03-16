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В Мінцифри запустили сайт для збору доказів воєнних злочинів РФ

Фото: в Україні запустили сайт "Даказ" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство цифрової трансформації запустило сайт "Доказ". На порталі будуть збирати докази воєнних злочинів Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.

"24 лютого Росія жорстоко вторглася в Україну, порушуючи всі світові норми. За 20 днів війни ми зазнали численних втрат як людських життів, так й інфраструктури. За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним. Запускаємо портал, де збиратимемо всі докази злочинів окупанта на нашій землі. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі", - йдеться у повідомленні.

На сайт "Доказ" можна завантажити фото та відеоматеріали злочинів РФ, зокрема:

  • бойових дій ворога у вашому регіоні;
  • насилля;
  • пошкодження об’єктів інфраструктури;
  • диверсій тощо.

Нагадаємо, в Мінцифри створили чатбот в Telegram "єВорог". Він допоможе українським військовим дізнаватися про позиції ворожих військ.

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