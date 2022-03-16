В Мінцифри запустили сайт для збору доказів воєнних злочинів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри .

"24 лютого Росія жорстоко вторглася в Україну, порушуючи всі світові норми. За 20 днів війни ми зазнали численних втрат як людських життів, так й інфраструктури. За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним. Запускаємо портал, де збиратимемо всі докази злочинів окупанта на нашій землі. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі", - йдеться у повідомленні.

На сайт "Доказ" можна завантажити фото та відеоматеріали злочинів РФ, зокрема: