Минцифры запустил сериал о цифровой грамотности

Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

За три года цифровой грамотности планируют обучить 6 млн украинцев

Министерство цифровой трансформации запустило новую программу по обучению украинцев цифровой грамотности в виде сериала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова в Facebook.

По его словам, до 30 января программа будет работать в тестовом режиме, после пройдет официальная презентация.

"Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн платформу по обучению цифровым навыкам украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе", - заявил министр.

Федоров отметил, что за целью проекта является за три года обучить цифровой грамотности 6 млн украинцев.

Ранее РБК-Украина писало, что Минцифры объявила запуск сервиса водительских прав и приложения "Дія". Сервис электронных водительских прав в приложении "Дія" запущен с 16 декабря на стадии бета-теста.

Также сообщалось, что для водителей в Украине запустили новую бесплатную услугу онлайн. Отныне в Украине можно регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта.