Мінцифри запустив серіал щодо цифрової грамотності

Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

За три роки цифрової грамотності планують навчити 6 млн українців

Міністерство цифровий трансформації запустив нову програму з навчання українців цифрової грамотності у вигляді серіалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Мінцифри Михайла Федорова Facebook.

За його словами, до 30 січня програма буде працювати у тестовому режимі, після пройде офіційна презентація.

"Є проекти, які змінюють країну. Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн платформу з навчання цифровим навичкам українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашим національним конкурентним перевагою. Вчитися можна буде і в будь комп'ютеризованої бібліотеки нашій програмі", - заявив міністр.

Федоров зазначив, що метою проекту є за три роки навчити цифрової грамотності 6 млн українців.

Раніше РБК-Україна писало, що Мінцифри оголосила запуск сервісу водійських прав та програми "Дія". Сервіс електронних водійських прав в додатку "Дія" запущений з 16 грудня на стадії бета-тесту.

Також повідомлялося, що для водіїв в Україні запустили нову безкоштовну послугу онлайн. Відтепер в Україні можна реєструвати онлайн належного користувача автотранспорту.