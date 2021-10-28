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Минцифры упростит "гимнастику для шеи" при верификации в "Дие"

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Киев, Четверг 28 октября 2021 16:58
Минцифры упростит "гимнастику для шеи" при верификации в "Дие" Фото: разработчики обещают упростить "гимнастику для шеи" при входе в "Дию" (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, для чего нужна так называемая "гимнастика для шеи" при входе в приложение "Дия". В ведомстве пообещали упростить процедуру верификации для получения COVID-сертификата.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Это не просто "гимнастика", чтобы получить COVID-сертификат, хотя так может показаться. На самом деле это первый понятный случай, когда через мобильное приложение надо воспользоваться "Дия", - сказал он.

По его словам, подпись - это электронный ключ, и его значимость чрезвычайно важна. Баник отметил, что в будущем с помощью этого ключа можно будет продавать недвижимость и оформлять автомобили.

"Зачем нужна эта "гимнастика для шеи"? Наши нейросети должны удостовериться, что перед телефоном живой человек", - пояснил представитель Минцифры.

Он добавил, что именно поэтому пользователю надо подвигаться, потому что фотографию или 3D-модель не возможно так направить таким образом, чтобы получить подтверждение личности. Далее, по его словам, живое лицо сравнивается с фотографией в биометрическом загранпаспорте или ID-карте.

"Сейчас мы работаем на тем, чтобы упростить саму процедуру получения COVID-сертификата и убрать или уменьшить продолжительность верификации через "Дия". Подпись на этой функции. Думаю, что в течение этой недели уже станет известно, что именно планируется", - уточнил Баник.

Полную версию интервью смотрите на видео:

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Дия Министерство цифровой трансформации
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